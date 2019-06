Publicado 13/06/2019 14:11:39 CET

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, no ha rechazado hoy la posible abstención de ERC en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno porque considera que la abstención "no es una apoyo", sino la intención de no "obstaculizar" lo que han dicho las urnas.