Calvo no comparte opinión del CGPJ sobre las fundaciones franquistas

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha asegurado este miércoles en el Pleno del Congreso que "hay algunas cuestiones que el Gobierno no comparte y que no va a compartir" con el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, en referencia al análisis que hacen los vocales del órgano de gobierno de los jueces de que la apología franquista de las fundaciones está amparada por la libertad de expresión siempre que no se humille a las víctimas. (Fuente: Congreso)