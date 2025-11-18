Camarero replica a Morant: "Que deje los gritos y elija ayudar a los afectados por la dana"

La portavoz y vicepresidenta del Consell en funciones, Susana Camarero, ha replicado este martes a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, por "insultar gravemente" al presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, tras su comparecencia en la comisión de investigación en el Congreso y le ha pedido "que deje los insultos y los gritos y que elija ayudar a los valencianos que todavía están afectados por la dana", ya que considera que se ha "borrado" de la reconstrucción en la que ha sido "un cero a la izquierda".(Fuente: Imágenes Satélite)