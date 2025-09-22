Camarero ve "sorprendente" el testimonio de Polo ante la jueza de la dana

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha calificado de "sorprendente" el testimonio del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ante la jueza que investiga la gestión de la dana, por haber "admitido" que la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la tarde del 29 de octubre "se centró única y exclusivamente en Forata y no se habló del barranco del Poyo", al tiempo que ha "reafirmado" que "no dio la voz de alarma" de la crecida del caudal de este pese a "la información que disponía".