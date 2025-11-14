El 'camión del sueño' llega a Madrid para "acercar los trastornos del sueño" a la población

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha instalado este viernes en Madrid la unidad móvil de la campaña 'Sleep on the Road', una iniciativa que ofrece diagnósticos gratuitos y asesoramiento sobre trastornos respiratorios del sueño. Isabel Portela, responsable asistencial nacional de Air Liquide Healthcare y miembro de SEPAR, ha explicado que el objetivo del camión es "acercar los trastornos del sueño y la educación general para mejorar la calidad del mismo a la población".