Madrid, 19 de noviembre de 2026. En el marco del día Mundial de la EPOC, Bidafarma, en colaboración con el consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla La Mancha, pone en valor la campaña "3,2,1...¡INSPIRA! Una iniciativa destinada a enseñar a los pacientes a utilizar sus inhaladores de forma correcta. La campaña se desarrolla en las farmacias de la comunidad manchega, elegidas por ser el establecimiento sanitario más cercano y accesible para la población. Con esta iniciativa, la farmacéutica refuerza su compromiso con la educación sanitaria y la promoción del uso adecuado de los medicamentos.