Campings de la C.Valenciana ven la tasa turística como un "sobrecoste"

El director de Devesa Gardens en Valencia y miembro de la Asociación de Campings de la Comunidad Valenciana, Raimon Morató, ha valorado negativamente la propuesta de incluir una tasa turística en la Comunidad Valenciana porque considera que, tras dos años de pandemia, será un "sobrecoste" que "no incentivará" a que la gente viaje a esta autonomía. "El camino no deber ser incrementar el coste del viajero porque, en estos momentos, la gente tiene menor poder adquisitivo y agravar con una tasa las vacaciones no es lo aconsejable", ha asegurado Morató.