El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado este lunes que, a pesar de las tensiones internas, el Gobierno de coalición no es Pimpinela porque la aritmética parlamentaria no permite a PSOE y Unidas Podemos hacer un "olvídame y pega la vuelta". "No, no somos Pimpinela", ha dicho Campo en un desayuno informativo de Europa Press, haciendo alusión al dúo musical para ilustrar las tensiones entre los socios de Gobierno, que ambos han reconocido en los últimos días.