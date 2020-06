Camps: "Llevo 11 años en los que me han intentado incriminar en todo"

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps ha insistido en que lleva once años "en los que me han intentado incriminar absolutamente en todo" y ha recordado que salió absuelto del asunto de los trajes por el que tuvo que dimitir hace 9 años de la presidencia de la Generalitat. En este sentido, Camps ha acusado al actual president, Ximo Puig, de no dimitir "pese a que parece que su hermano esta investigado porque le dio dinero desde la administración autonómica", ni la vicepresidenta Mónica Oltra pese a que "su expareja está condenado por abusos sexuales".