El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este jueves que el Ejecutivo autonómico no comparte el protocolo de derivaciones de menores inmigrantes no acompañados que han solicitado asilo, y que les hizo llegar el Gobierno central este miércoles, porque estos niños "no son cajas de manzanas".(Fuente: ACFIPRESS ACFIPRESS)