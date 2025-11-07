Canarias y otras CCAA piden ampliar fondos para garantizar plazas con traslados de menores

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha celebrado este viernes en Madrid que se haya "desatacado" el procedimiento que liberará los 100 millones de inversión estatal en unos "30 o 40 días" a las CCAA para financiar la apertura de nuevas plazas de acogida en el procedimiento de traslado de menores migrantes. Mientras tanto, Canarias ha solicitado, junto a otras CCAA, que esa financiación crezca, así como se amplíe más allá de la anualidad establecida, hasta que los menores alcancen la mayoría de edad.