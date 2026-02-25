Cantabria, con una treintena de incendios forestales, valora activar el nivel 1 del INFOCANT

Santander, 25 de febrero de 2026. El Gobierno de Cantabria valora la posibilidad de escalar al nivel 1 de emergencia del INFOCANT (Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales) dadas las previsiones meteorológicas y la situación de los incendios, ya que la región tiene este mediodía un total de 37, de los que 19 están activos y 18 controlados. Así lo ha dicho a preguntas de los medios la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, en un acto en el Hospital Valdecilla minutos antes de iniciarse las declaraciones convocadas por la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, quien ha señalado que aún se está ante momentos "muy complicados" y a la espera de la evolución de la situación para elevar el nivel del plan. (Fuente: Gobierno de Cantabria)