Cantó sobre 8M: "No diré a mis compañeras lo que tienen que hacer"

El candidato de Ciudadanos a la Generalitat Valenciana, Toni Cantó, ha señalado sobre la huelga del 8 de marzo que "a mí no me escucharán como hace el señor iglesias decirle a las mujeres de mi partido lo que tienen que hacer". De este modo, Cantó ha indicado que serán ellas las que "decidirán si quieren ir o no a la huelga". Sobre el líder de Podemos, Pablo Iglesias, Cantó ha indicado que no aceptará "ninguna lección del 'machito' de Iglesias" en materia de igualdad ni tampoco del PSOE, ni de Mónica Oltra, a quienes ha acusado de practicar la igualdad "de boquilla", que después "no se materializa en nada".