Cantó: "Los que se alejan de la esencia de Cs son Arrimadas y su núcleo duro"

El hasta ahora líder de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, ha asegurado que su dimisión se debe a que no siente "representado por la cúpula del partido" y ha señalado que quienes "se alejan de la esencia de Cs son Inés Arrimadas y su núcleo duro. Asimismo, ha enfatizado que si la formación no confluye con el PP en las elecciones madrileñas sería "el último golpe" del partido. "Ayer iba predispuesto a encontrarme con Ciudadanos: un equipo de gente profesional que no tiene miedo a asumir responsabilidades, pero me encontré con otra cosa que no reconozco", ha lamentado.