Caperucita se transforma en libro interactivo para promover la salud cardiovascular

Caperucita. Una aventura del corazón.Es el título del libro interactivo de gran formato creado por la biotecnológica Amgen que tiene como objetivo promover la salud cardiovascular con motivo del Día Mundial de Corazón. El cuento, inspirado en el clásico infantil y en las novelas tipo 'Escoge tu propia aventura', reta al lector adulto a tomar decisiones que afectarán a la salud cardiovascular de la protagonista.Desde hoy el libro 'Caperucita. Una aventura del corazón' está disponible en los vestíbulos principales y en las salas de espera de nueve hospitales españoles.Las enfermedades cardiovasculares, como los infartos de miocardio o los ictus, son un gran reto de salud pública. Tan solo el año pasado causaron más de 113.000 muertes en nuestro país. Pero la evidencia científica demuestra que el 80% de esos eventos se pueden prevenir si se actua sobre los factores de riesgo modificables.Para conmemorar el Día Mundial del Corazón, el libro se ha colocado hoy en el centro de Barcelona, en una jornada en la que han participado el Hospital Clínic y el Hospital Universitari Vall d'Hebron. Ha habido charlas, sesiones formativas de reanimación cardiopulmonar y, por supuesto, una lectura interactivo del libro.En las enfermedades del corazón, sin duda, la concienciación y la prevención son las mejores armas para combatirlas.Ahora, para conseguir ese reto y concienciar a la población de que siga hábitos de vida saludables, también se ha sumado Caperucita.