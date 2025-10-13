Carcaixent (Valencia) sufrió el "colapso" del alcantarillado con la lluvia de este domingo

La localidad valenciana de Carcaixent sufrió este pasado domingo el "colapso" del alcantarillado por la fuerte lluvia que cayó, por lo que el Ayuntamiento trabaja en limpiar el exceso de aguas fecales y suciedad de las calles. "Fueron tantos los litros que cayeron por metro cuadrado en una hora que colapsó el alcantarillado en el centro el casco urbano, en las dos grandes avenidas de Carcaixent. El mercado era un lago", ha recordado la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana. Según ha explicado, este fin de semana ha sido "duro" en Carcaixent y "ha costado mucho que bajara el agua porque no cesaba de llover": "Ahora es un día muy complicado en el que estamos trabajando desde buena mañana, limpiando todo el exceso que ha sacado el alcantarillado, toda la suciedad".