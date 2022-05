El consejero de Educación y Deporte, Manuel Alejandro Cardenete, ha asegurado este miércoles, al respecto de no aparecer en las listas de Ciudadanos (Cs) a las elecciones andaluzas del 19 de junio, que es "una persona ejecutiva" que "siempre ha estado en tareas de gestión y no en la parte política y parlamentaria". "No es algo vocacional ni donde yo me quiera sentir", ha añadido.

Más información Ciudadanos

Educación