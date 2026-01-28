Cáritas sitúa a la vivienda como "cuello de botella" de la exclusión en Galicia

El IX informe sobre exclusión y desarrollo social en Galicia, presentado por la Fundación FOESSA junto a Cáritas, sitúa a las problemáticas vinculadas a la vivienda como las más extendidas en la exclusión social en Galicia, de forma que afecta al 26,1% de la población, es decir, uno de cada cuatro hogares. "La vivienda es el cuello de botella de la integración social en Galicia y es ahora, más que nunca, un derecho 'fake' que debe convertirse en un pilar del bienestar", ha expuesto el coordinador técnico del informa, Thomas Udrich, que ha presentado los resultados este miércoles en compañía representantes de las cinco Cáritas diocesanas.