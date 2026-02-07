'Carmela' conecta a los más jóvenes con la memoria y lucha por los derechos

El director del cortometraje 'Carmela', Vicente Mallols, y la productora de Pangur Animation y del cortometraje 'Carmela', Leticia Montalvà, explicaban el cortometraje valenciano 'Carmela', una de las obras en la carrera por conseguir un Goya, que combina "la magia y la artesanía" de la técnica stop-motion con los avances tecnológicos de la impresión 3D, dónde se ofrece un relato que apela a la "emoción" del espectador y que invita al público más joven a "conectar" con la memoria histórica de España y la lucha por los derechos sociales.