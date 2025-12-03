Carolina Durante celebra su primer ensayo en vivo abierto al público

Carolina Durante, una de las bandas con más repercusión de la escena indie rock nacional, ha celebrado su primer ensayo en vivo en Madrid, mientras se preparan para iniciar su gira por Portugal y la despedida de su tour por las principales arenas de España y Latinoamérica.Bajo el nombre de 'Ballantine's Open Studio', la primera sala de ensayo abierta al público en España ha reunido a un centenar de aficionados para disfrutar del lado más íntimo y auténtico de la música. Un evento que celebra su segunda edición en la capital de la mano de la banda madrileña.Los asistentes han podido escuchar en directo las canciones más icónicas del grupo y conocer de cerca a sus integrantes en el evento organizado por Ballantine's.Con esta iniciativa, Ballantine's reafirma su compromiso de acercar la música a quienes más la viven, apoyar a los artistas y celebrar la autenticidad del proceso creativo.