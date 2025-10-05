Una carrera de 25.000 patos de juguete en Bilbao contra las enfermedades neurodegenerativas

25.000 patos biodegradables de juguete, a la imagen de los patos de goma de baño, han recorrido este domingo la Ría de Bilbao en una carrera solidaria organizada por la asociación Walk On Project para la investigación de las enfermedades neurodegenerativas.Cada pato constituye un donativo en favor de esta investigación. La Estropatada, que es como se conoce a la prueba (un juego de palabras en euskera y castellano que alude a una regata de patos) se realiza con biopatos (patos fabricados con material de origen vegetal) e incluye una gran fiesta familiar, la cual transcurre a lo largo del todo el día, desde la mañana hasta la tarde. El lanzamiento de los patos se hace desde el Puente Euskalduna y los portadores de los patos ganadores pueden conseguir diferentes premios.