El líder del PP, Pablo Casado, ha señalado que el PP no dará su apoyo a los dos últimos decretos económicos que ha aprobado el Gobierno --relativos a la prohibición de despedir por fuerza mayor y la paralización de la actividad no esencial-- si no incluyen cambios. A su entender, no se puede llevar por delante "todo el sistema productivo" del país, que ya estaba "muy tocado".