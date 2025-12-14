Kast gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile

José Antonio Kast en un acto de campaña - Europa Press/Contacto/Zhu Yubo

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato de extrema derecha José Antonio Kast ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile celebradas este domingo con un 58,61 por ciento de votos, por delante del 41,39 por ciento de su rival, la candidata de la coalición de izquierda Jeannette Jara.

Estos datos han sido publicados por el Servicio Electoral de Chile (Servel) y corresponden al 100 por cien del escrutinio publicado ya en su página web oficial.

La tabla recoge que se han emitido 10.380.322 votos válidos, de los cuales 6.084.364 han sido para Kast y 4.295.958, para Jara. El total de votos emitidos, 11.167.420, incluye 650.294 votos nulos (5,82 por ciento) y 136.804 votos en blanco (1,23 por ciento).

Con este resultado, Kast confirma las previsiones que auguraban su victoria en segunda vuelta gracias al apoyo de los candidatos de derecha que no están en la segunda ronda y a pesar de la victoria de Jara en la primera votación.