El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido este martes la necesidad de hacer reformas ya para que España no tenga problemas en el futuro y ha echado en cara al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no diga "toda la verdad" sobre la reforma de las pensiones. Además, ha exigido al Gobierno no subir las cotizaciones sociales, algo que, a su juicio, "no es lo más acertado".(Fuente: Partido Popular)