El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que no quiere "vivir en un país en el que se enfrente a mi hija y a mi hijo". A lo que también ha explicado que no quiere "un país en el que se manifiesten las mujeres y que se contrapongan a la de sus compañeros", a lo que ha añadido que cree "en un feminismo en el que haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero no en intentar colectivizar a la sociedad por su sexo, por su orientación sexual, por su religión".