Casi 110.000 personas asisten al desfile del Año Nuevo chino en Pradolongo

Madrid, 22 de febrero de 2026. El Ayuntamiento de Madrid ha estimado que alrededor de 110.000 personas han presenciado este domingo las carrozas, las danzas de leones y la percusión de la décima primera edición del gran desfile del Año Nuevo chino, que por primera vez se ha celebrado en el parque de Pradolongo, en el distrito de Usera. Al espectáculo han asistido la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno municipal, Marta Rivera de la Cruz; la concejala de Usera, Sonia Cea; y el concejal de Moncloa-Aravaca, Borja Fanjul.