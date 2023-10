Catalá afirma que no rebajará "en absoluto" las exigencias al Valencia CF por el Mundial

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha afirmado que no rebajará "en absoluto" sus exigencias en el convenio del Valencia Club de Fútbol y la construcción del Nou Mestalla, y le va a insistir que "cumpla" con la ciudad para que la candidatura de València a acoger una semifinal o unos cuartos de final del Mundial de 2030 pueda llevarse a cabo. "Si se llega y se puede acoger ese mundial, será estupendo para València, pero no lo vamos a condicionar", ha aseverado la alcaldesa. "No vamos a acelerar, ni a rebajar las exigencias", ha insistido Catalá quien también ha exhortado a los máximos accionistas del Valencia a que "cumplan sus compromisos con la ciudad".