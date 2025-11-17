Catalá cree que "poco más se puede pedir a Mazón" y pide exigir responsabilidades al Gobierno

La alcaldesa de València y líder del PP en la ciudad, Mª José Catalá, ha afirmado que al 'president' de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, "ya poco más se le puede pedir porque ha dimitido de su cargo, ha asumido responsabilidades y ha dado la cara" por la gestión de la dana, mientras ha exigido explicaciones de representantes del Gobierno como el presidente, Pedro Sánchez, o la delegada en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Cuestionada por si Mazón también debería dejar el cargo de presidente del PPCV, Catalá ha vuelto a defender que el 'president' dimitido ya "ha asumido responsabilidades", al tiempo que ha señalado que lo que pase en el partido es "un proceso orgánico que no tiene incidencia en este momento sobre la Generalitat y que se dará a su debido tiempo".