Catalá reprocha a Delegación de Gobierno la falta de información sobre la llegada de migrantes

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado que desde la semana pasada no sabe "nada" sobre la llegada a la ciudad de migrantes procedentes de Islas Canarias, más allá de las declaraciones de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, a quien ha exigido "que las discrepancias políticas no condicionen la relación institucional". Catalá ha reprochado a Bernabé que no le haya informado directamente de la situación, ya que ha afirmado que "desde la semana pasada" le hizo "una llamada", no sabe nada: "Me dijo a posteriori que una veintena (de migrantes) habían llegado a València y desde entonces no sé nada".

