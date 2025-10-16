Catalina García: "De haber sabido" los errores en el cribado de cáncer "se habría solucionado"

La que fuera consejera de Salud de la Junta de Andalucía hasta julio de 2024, Catalina García, ha asegurado este jueves que "de haber sabido" los errores en el programa de detección precoz del cáncer de mama "se habrían solucionado", al tiempo que ha señalado que desde las asociaciones --entre las que ha citado a Amama, que ha destapado el caso--, "nos hablaban de retrasos en citas de seguimiento", es decir, "posteriores a los tratamientos", no por tanto retrasos en la realización de pruebas diagnósticas complementarias tras una primera mamografía con resultados "no concluyentes", como así ha dicho Amama que advirtió tanto al consejero Jesús Aguirre como a las consejeras García y Rocío Hernández.