Catedrático de comunicación destaca a María Corina Machado como símbolo de libertad democrática

El Comité Noruego ha reconocido este viernes con el premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado. De esta forma, sucede a la principal asociación japonesa de las víctimas de las bombas atómicas, conocida como Nihon Hidankyo. Expertos interpretan el galardón como "un mensaje muy claro a favor de la defensa de los sistemas liberales democráticos, de la libertad de opinión y de las libertades políticas". Así lo ha explicado, José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid, ha valorado positivamente la concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado como un reconocimiento a la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Y ha destacado que el galardón representa "la figura de una activista en favor de la defensa de los derechos humanos" y simboliza "la oposición política activa a los regímenes autoritarios que cercenan las libertades".