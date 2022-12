El cava de Requena espera incrementar un 3% sus ventas con respecto a 2019

El cava de Requena (Valencia) espera incrementar un 3% sus ventas respecto al año 2019 en un campaña navideña que ha seguido sus "cauces normales". El consejero delegado de la bodega Domino de la Vega, Fernando Medina, ha admitido que este año han tenido que afrontar unos sobrecostes que no han querido repercutir en las ventas de 2022 aunque será algo "inevitable" subir los precios en la próxima campaña. Respecto a la sentencia dictada por el TSJ de Madrid, en el que declara que el uso de la subzona de Requena como "único nombre que en derecho podía utilizarse para identificar esta zona", Medina considera que es una sentencia "justa": "No tenía sentido que no nos pudiéramos identificar con nuestro nombre".