Las CCAA del PP abandonan el Pleno del CISNS tras denunciar "utilización partidista y sectaria"

Los consejeros de Sanidad del Partido Popular se han levantado de la mesa del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se celebra este viernes en Zaragoza, después de leer un comunicado en el que denuncian "la utilización partidista y sectaria" de este órgano por parte del Gobierno. Un pleno celebrado para abordar la financiación y distribución de fondos para la consolidación de la red europea de centros integrales de cáncer.(Fuente: Europa Press / Ministerio de Sanidad)