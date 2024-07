Las CC.AA del PP aceptan un reparto voluntario de menores y Vox convoca una reunión de urgencia

Las comunidades autónomas del PP han decidido no posicionarse sobre la reforma de la Ley de Extranjería, para el reparto de menores migrantes no acompañados, porque corresponde al Parlamento.Así, las comunidades gobernadas por el PP han criticado en la reunión, que ha tenido lugar en Tenerife, que el texto de modificación fue recibido este martes por la tarde y que sus departamentos no han tenido "tiempo suficiente para su estudio". En todo caso, han matizado que la Conferencia Sectorial no tiene competencias sobre el mismo, que reside en las Cortes, por lo que no será sometido a votación.(Fuente: Europa Press/ Acfipress/vox)

Leer más acerca de: Inmigración

PP

VOX