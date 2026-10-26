El CCMIJU de Cáceres incorpora el robot Da Vinci Xi para formar a cirujanos de todo el mundo

Cáceres, 26 de octubre de 2026. El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) de Cáceres ha sumado a su equipamiento el robot quirúrgico Da Vinci Xi, una tecnología con la que el centro reforzará la formación de médicos y la prueba de nuevos dispositivos sanitarios antes de su llegada a los quirófanos reales. El director científico del centro, Francisco Miguel Sánchez Margallo, ha detallado las ventajas técnicas de esta herramienta frente a las técnicas clásicas. Según ha indicado, el robot aporta "una imagen tridimensional" y permite al médico "operar sentado", lo que reduce el cansancio en intervenciones largas.