Última hora de la actualidad política en España, en directo: Gobierno, partidos y elecciones

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (i) conversa con el presidente de VOX, Santiago Abascal (c), a su salida de una sesión plenaria en la Cámara Baja, a 17 de septiembre de 2024, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, se ha comprometido a reformar la Constitución para blindar la revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) si puede seguir gobernando después de la elecciones generales del 29 de noviembre.

En un mitin de precampaña en Gijón (Asturias) este lunes ante unas 6.000 personas, entre los que han entrado al acto y los que han tenido que quedarse fuera, ha lanzado esta promesa "ante la amenaza de PP y Vox" que, a su juicio, quieren privatizar y recortar las jubilaciones.

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