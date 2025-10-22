CCOO critica que haya empresas auxiliares que no aplican el nuevo convenio del metal de Cádiz

El responsable de Acción Sindical de la Federación de Industria CCOO de Andalucía, Jesús Serrano, criticando este miércoles que haya empresas de la industria auxiliar del metal que no estén aplicando el convenio aprobado el pasado mes de junio por la patronal Femca y el sindicato UGT tras varias jornadas de huelga y advirtiendo que la empresa ha negociado un convenio "desde otros ámbitos", que no es desde los instaladores de estos servicios y "no con la representación adecuada", algo "totalmente injusto".