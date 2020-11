El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha incidido en que Bruselas no condiciona la recepción de los fondos europeos por parte de España a realizar determinadas reformas, y han explicado que no hay una posición por parte de la Unión europea para que la llegada de los recursos exija, o no, tocar la reforma laboral o de pensiones.(Fuente: La Moncloa)