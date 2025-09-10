CCOO y UGT se movilizan ante Confebask y critican la "cobardía parlamentaria" de Junts,PP y Vox

CC. OO. y UGT Euskadi se han concentrado este miércoles en Bilbao en defensa de la reducción de la jornada laboral ante la sede de la Confederación Empresarial Vasca (Confebask), a la que consideran "la embajadora del 'no' en Euskadi" a dicha reforma y han criticado la postura de Junts, PP y Vox que, en un "ejercicio de cobardía parlamentaria sin precedentes", han presentado enmiendas a la totalidad al proyecto y están "hurtando un debate muy importante para la clase trabajadora", pues se trata de una cuestión de "justicia real".