CCOO y UGT proponen una subida de los salarios del 12% en los próximos tres años

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han presentado este martes su propuesta de para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que incluye una subida salarial anual fija del 4% para los próximos tres años, es decir, un incremento de sueldos del 12% hasta el año 2028. Además, han planteado una subida adicional del 1%en los convenios donde el salario medio esté un 10% por debajo del salario medio nacional, un 2% adicional para los salarios que están un 20% por debajo de los salarios medios y una subida del 3% para los que estén por debajo del 30%.