La CEA pide "respeto" a las empresas ante la atención obligatoria en lenguas cooficiales

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha reclamado este jueves "respeto" para los empresarios ante la posibilidad de que se obligue a grandes empresas españolas a atender en lenguas distintas al castellano como el catalán. "No nos metan siempre en el saco de las ocurrencias", ha pedido.De esta manera, ha mostrado, en declaraciones a los periodistas tras participar en el desayuno empresarial organizado por el Movimiento #QuieroCorredor de la mano de Europa Press Andalucía, "moderada preocupación porque no dejar de ser otra ocurrencia", aunque ha dicho estar "cansado" de las mismas.

