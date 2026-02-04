Cebollas Quintanar, Premio Pyme del Año en Cuenca

Cebollas Quintanar, una empresa conquense referente en el sector agroalimentario, especializada en la producción, envasado y comercialización de cebollas, ha recibido el Premio Pyme del Año 2025 de Cuenca, un galardón que conceden Banco Santander y la Cámara de Comercio. La historia de la empresa comenzó con Predestinado Herreros, quien fundó Cebollas Quintanar a mediados del s. XX. Uno de los puntos fuertes de la empresa es la comercialización de cebolla de cuarta gama.Entre los retos está la creación de nuevos productos y la expansión internacional.Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de Banco Santander.Con sede en Quintanar del Rey, la empresa fundamenta su éxito en la gran calidad de los productos y la constante preocupación por satisfacer la demanda de los clientes.