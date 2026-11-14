Se celebra el 28 Congreso Católicos y Vida Pública con empresarios, políticos e intelectuales

Madrid, 14 de noviembre de 2026. Empresarios, políticos, intelectuales y representantes de la sociedad civil y de la Iglesia han participado en el 28 Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Un punto de encuentro para debatir sobre los temas de interés de la sociedad y de la Iglesia. Bajo el lema 'América y España: la fe que nos une. Un viaje de ida y vuelta', destacados representantes de Iberoamérica para reflexionar sobre los lazos históricos, culturales y espirituales que unen a España con el continente americano. Entre estas figuras destacan Adriana Tudela, abogada y excongresista de la República de Perú o Carlos Leáñez Aristimuño, hispanista, investigador y escritor venezolano especializado en lenguas, globalización e Hispanoamérica, entre otros. El Congreso quiere ser un punto de encuentro entre las distintas realidades de la Iglesia y entre todos aquellos que comparten la inquietud por construir una sociedad más humana.