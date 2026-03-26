Ceña pide "responsabilidades políticas" ante las dimisiones en la Gerencia Sanitaria de Soria

Valladolid, 26 de marzo de 2026. El procurador de Soria ¡Ya! en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, ha reclamado "responsabilidades políticas" a los dirigentes de la Junta tras la dimisión del gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente Cano, y del director de Gestión del Área Económica, Óscar Pérez, ya que ambos responsables han presentado su renuncia ante su situación procesal tras ser detenidos por la Guardia Civil en el marco de una investigación por presunta "prevaricación administrativa continuada".