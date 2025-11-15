Un centenar de fosas comunes están localizadas en Galicia, tras 50 años de la muerte de Franco

En Galicia hay un total de 106 fosas comunes localizadas por investigadores que, medio siglo después de la muerte del dictador Francisco Franco --el 20 de noviembre de 1975--, se dedican a la búsqueda e identificación de víctimas del régimen. Así lo ha explicado, en una entrevista concedida a Europa Press, el decano de esta facultad, Antonio Míguez Macho. El doctor y profesor de Historia Contemporánea ha afirmado que la primera de las investigaciones es el "plan de exhumaciones de fosas comunes en la Comunidad gallega" o, según la coordinación del grupo, el "Plan de Memoria Democrática".