Centro de Transfusión de Madrid logra 270 donantes de plasma y espera alcanzar 3.000 de sangre

La Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, acoge desde este jueves y hasta el próximo sábado una nueva maratón de donación de sangre con los grupos 0-, A+ y B- en alerta roja y el 0+ en amarilla. En esta nueva edición, se presta especial atención al plasma sanguíneo, que no sólo se usa para trasfusiones sino también para la elaboración de medicamentos, que en Madrid necesitan 6.000 pacientes para el tratamiento de su enfermedad. El subdirector de enfermería del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, Diego Cobo, ha afirmado que "durante el día de ayer en la Comunidad de Madrid hubo un total de 995 donaciones de sangre, una cifra estupenda y maravillosa porque con esta cifra vamos a conseguir reponer esas reservas de sangre que nos hacen falta en el Centro de Transfusión para poder atender a todos los madrileños".