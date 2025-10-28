CEOE reprocha al Gobierno que tome medidas sin valorar costes: "Queremos subir los salarios"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha lamentado este martes que el Gobierno de España "tome medidas sin valorar" el coste que éstas tienen, especialmente, en el ámbito empresarial, y ha subrayado que la patronal quiere "subir los salarios" pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez --Ministerio de Trabajo, en manos de Sumar-- "sigue subiendo" los costes laborales.En su intervención en el acto de clausura del Día de la Empresa en Andalucía, Garamendi ha arremetido contra el Ministerio por las medidas que anuncia y que van "en sentido contrario a las agujas del reloj". "A los empresarios nos falta confianza porque algunos no nos hacen gracia" con las medidas que proponen. En relación a los salarios, ha recordado que la postura de los empresarios pasa por pagar el salario bruto a los trabajadores para que estos "sepan realmente el coste laboral".