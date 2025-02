El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha asegurado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "está demostrando muy poca talla política para liderar un partido nacional" como el que dirige. "Es un líder que está perdido, que no tiene proyecto para nuestro país, no tiene liderazgo y baila al son que le marca esta coalición negacionista PP-Vox, que ya no sabe si tiene que hacer caso a Abascal o tiene que hacer caso a Ayuso", ha añadido.(Fuente: PSE-EE)