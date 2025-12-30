Cesado el directivo de Trade que comunicó su relación con empresa del expresidente de la SEPI

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social decidió cesar el día 16 de este mes a un directivo de la Agencia Trade (Agencia Empresarial para la Transformación y Desarrollo Empresarial de Andalucía) tras comunicarle que tenía un vínculo empresarial con el bar La Bola, negocio de hostelería de Sevilla relacionado con un posible caso blanqueo de capitales del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, detenido en el marco de una operación judicial y policial junto a la exasesora socialista Leire Díez.La consejera y portavoz del Gobierno, Carolina España, ha reconocido este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno la destitución del director de Internacionalización de Economía de la Agencia Trade, Fernando Ferrero Álvarez-Rementería, una información que ha adelantado el periódico digital Público. España, como consejera de Economía, es la presidenta de la Agencia Trade.(Fuente: Junta de Andalucía)