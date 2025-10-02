Los cheques bebé de la Diputación llegan a más de cien familias de municipios granadinos

Más de 40 municipios de Granada han podido conceder las ayudas del cheque bebé de la Diputación, de mil euros, a más de un centenar de familias con progenitores y tutores de niños nacidos, adoptados o acogidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 en localidades con menos de mil habitantes, una medida que se encuadra dentro de la línea estratégica de la institución provincial contra la despoblación.El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha realizado este jueves en Jayena, en la comarca de Alhama, la entrega de las primeras ayudas del cheque bebé, una convocatoria dotada con 100.000 euros en el presupuesto provincial.